Общество

Рейд по выявлению нарушений правил парковки прошел в Пскове

Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактический рейд в Пскове, целью которого стало выявление нарушений правил парковки на местах, предназначенных для использования лицами с ограниченными возможностями здоровья. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Правила дорожного движения наделяют инвалидов определенными преимуществами по отношению к другим категориям участников дорожного движения, напомнили в ведомстве. На автомобильных парковках выделены места для остановки и стоянки транспортных средств, которые принадлежат лицам с ограниченными возможностями здоровья. В таких местах могут осуществлять парковку только водители транспортных средств, на которых установлен опознавательный знак «Инвалид».

Этот знак может быть установлен на транспортных средствах, управляемых инвалидами первой или второй групп, а также перевозящих таких инвалидов, сведения о которых подлежат внесению в регистрационные документы (согласно части 2 статьи 12.4 КоАП РФ за незаконную установку на транспортное средство опознавательного знака «Инвалид» назначается административный штраф в размере 5 тысяч рублей).

Штраф за нарушение правил остановки или стоянки автомобилей в местах, отведенных для остановки и стоянки транспортных средств инвалидов, составляет 5 тысяч рублей. Кроме того, согласно части 2 статьи 12.19 КоАП РФ, предусмотрена и эвакуация нарушающего правила парковки транспортного средства.

Подобные профилактические мероприятия полицейские проводят на постоянной основе.