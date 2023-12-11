Общество

Итоги проекта «Формирование комфортной городской среды» в Пскове подведет Александр Грацкий в пресс-центре ПЛН

Итоги реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» в Пскове станут темой очередного онлайн-брифинга, который сегодня 12 декабря, пройдет в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

Этот проект реализуется в России уже почти 5 лет и направлен на обновление общественных пространств. За это время в разных городах страны благоустроены десятки тысяч дворов и общественных территорий. О том, как проект реализуется в Пскове, расскажет заместитель главы администрации Пскова – начальник управления городского хозяйства Александр Грацкий.

Сколько объектов благоустроили в областном центре по проекту «Формирование комфортной городской среды»? Как, благодаря проекту, преобразится сквер у гостиницы «Рижская» и когда горожане почувствуют изменения этой территории? Насколько активно псковичи стали участвовать в онлайн-голосовании за объекты, подлежащие благоустройству? Об этом и многом другом - в 15.00. Как обычно, на YouTube-канале Псковской Ленты Новостей и в группе ПЛН в социальной сети «ВКонтакте» будет организована видеотрансляция.