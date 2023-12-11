Общество

Псковский музей принял участие в съемках программы «Пять причин поехать в...» телеканала «Мир»

Экскурсовод Псковского музея Татьяна Гущина приняла участие в съемках программы «Пять причин поехать в...», которая выйдет на телеканале «Мир». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Зачем тратить время и деньги, когда всё лучшее рядом. «Пять причин поехать в…» – это программа, которая познакомит зрителя с уникальной природой, достопримечательностями, культурой и традициями народов стран СНГ и мира.

В новом выпуске расскажут о туристической привлекательности Псковской области в преддверии новогодних праздников и длинных выходных. Одной из «пяти причин» посетить Псков, конечно же, является сердце древнего города – Псковский кремль. Экскурсовод Псковского музея рассказала ведущей программы о самой высокой башне Псковского кремля, о толщине крепостных стен, о том, почему всё-таки Кремль называли Кромом и о других любопытных фактах.