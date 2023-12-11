Общество

Встречу с трудными подростками себежского спецучилища провели сотрудники ФСИН

В рамках посещения Себежского специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа заместитель начальника оперативного отдела ИК-6 Аркадий Каверзнев и оперуполномоченный Илья Нестеров провели профилактическую беседу с подростками. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Как отметили представители УИС, воспитанники спецучреждения находятся в потенциально опасном положении, пребывают в зоне риска. Каждый несовершеннолетний теоретически может попасть в среду асоциальной субкультуры и «блатной» романтики. С целью предотвращения подобного явления и была организована встреча с обучающимися.

В ходе общения с юношами оперативные сотрудники рассказали, что такое экстремизм и какая ответственность полагается за приобщение к нему, привели примеры из службы, где по личным историям людей, отбывающих наказание, доказали его противоправность и незаконность. Кроме того, рассказали аудитории о пресечении в учреждениях уголовно-исполнительной системы Псковской области преступлений, связанных с такого рода проявлениями.

«Учитесь на чужих ошибках! Не нужно идти по дороге, которую выбрали уже осужденные лица, ведь по их собственным признаниям, они испортили свою жизнь и жизнь своих близких, лишив себя многих возможностей и перспектив», - подчеркнули представители ИК-6, завершая встречу.