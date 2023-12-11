Общество

Регистр для учета пациентов с вирусными гепатитами создадут в 2024 году

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании в стране регистра для учета пациентов с вирусными гепатитами, сообщается на сайте правительства.

«В России продолжается работа над развитием системы оказания медицинской помощи пациентам с вирусными гепатитами и совершенствованием механизмов оплаты такого лечения в рамках обязательного медицинского страхования. В 2024 году для учета таких пациентов будет сформирован единый регистр, который поможет четко и оперативно оценивать объем необходимых для них лекарств и финансовых ресурсов», - говорится в сообщении.

Постановлением утверждаются требования к созданию и правила ведения этого регистра. В него в том числе будут включены сведения о первичном выявлении диагноза, медикаментозном лечении, диспансерном наблюдении, что поможет систематизировать информацию о пациентах, соблюсти преемственность в оказании им медицинской помощи, включая профилактику, диагностику, лечение, медицинскую реабилитацию и паллиативную помощь, а также сформировать индивидуальные планы лечения и реабилитации.

Отмечается, что регистр станет единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения, функции его оператора возложены на Минздрав, пишет ТАСС.