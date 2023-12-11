Общество

Свыше 500 случаев заражения COVID-19 выявили в Псковской области за неделю

563 случая заражения коронавирусом (показатель 95,78 на 100 тысяч населения) зарегистрировали в Псковской области с 4 по 10 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В Пскове зарегистрировали 353 случая, что составляет 62,7% от общего количества заболеваний по области. Взрослое население составило 91,6% заболевших. Большинство случаев заболеваний протекали в форме ОРВИ - 97,5%.

Продолжается сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (далее – ОРВИ). За 49 неделю 2023 года выявили 5977 случаев ОРВИ, показатель заболеваемости составил 101,64 на 10 тысяч населения.

Кроме того, зарегистрировали пять случаев лабораторно подтвержденных случаев гриппа у непривитых. В Пскове зафиксировали 3010 случаев ОРВИ, или 50,3% от общего количества заболеваний по области. Доля детей до 14 лет среди заболевших составила 51,6%.

По результатам лабораторных исследований материала от больных на наличие респираторных вирусов выявлено 2,9% положительных проб. Среди положительных результатов вирусы гриппа составили 42,0% (13), в том числе вирусы гриппа В -7, вирусы гриппа А несубтипированные - 6.

Из числа прочих положительных риновирусы составили 32,2% (10), вирусы парагриппа – 9,7% (3), бокавирусы - 9,7% (3), метапневмовирусы - 3,2% (1), COVID-19 - 3,2% (1).