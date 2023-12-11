Общество

Детский оркестр русских народных инструментов выступил для школьников в Пскове

Детский оркестр русских народных инструментов выступил на сцене Псковской областной филармонии в День Конституции России, 12 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

К ребятам и их педагогам обратилась первый заместитель губернатора Вера Емельянова: «Сегодня особенный день — День Конституции России. Это самый важный и главный закон, по которому мы с вами живем. Мы граждане великой, свободной и лучшей страны в мире. Конституция России формировалась столетиями, в том числе и на основе свода законов Псковской земли. Я хочу, чтобы вы запомнили, что один из первых законов нашей страны появился в Псковской области. Псковская судная грамота. Поэтому в этот день мы можем с особой гордостью вспоминать, что живем здесь».

Для псковских школьников юные музыканты исполнили несколько традиционных музыкальных композиций в современной обработке. Дирижер детского оркестра - Юлия Баранчикова. В составе коллектива — талантливые дети из большинства районов области. Около 70 учеников по классу балалайки, домры, баяна, гуслей, аккордеона и ударных.

Напомним, проект «Детская филармония» по профессиональному развитию детей на базе Псковской областной филармонии стартовал в Год педагога и наставника при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. В рамках проекта созданы Детский камерный оркестр и Детский оркестр русских народных инструментов.

Под руководством опытных наставников и музыкантов начинающие исполнители уже успешно прошли три образовательные сессии. Это позволило обрести новые знания, отточить технику игры на музыкальных инструментах, познакомиться с основами сценического искусства, а также дать несколько концертов на большой сцене.