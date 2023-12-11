Общество

Энергетики в Псковской области работают в особом режиме из-за температурных «качелей»

Филиал «Россети Северо-Запад» в Псковской области работает в особом режиме из-за новой волны снегопадов и температурных «качелей», сообщается в Telegram-канале компании.

Изображение: «Россети Северо-Запад»

109 аварийных бригад и 114 единиц техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения. 68 дизельных генераторов общей мощностью 2,5 МВт в случае необходимости обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов.

«Специалисты сетевой компании обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение», - говорится в сообщении.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону: 8-800-220-0-220.