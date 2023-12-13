Общество

Спасо-Преображенский собор в Пскове закрыт из-за угрозы схода снега с кровель

Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря в Пскове закрыт для посещения по техническим причинам 14 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: Регина Малашук

Объект закрыли в связи с угрозой схода снежного покрова с кровель памятника. «Просим учитывать это при планировании посещения музейных объектов», - добавили в музее.

Спасо-Преображенский собор — недействующий православный храм в Пскове, самый древний сохранившийся храм Мирожского монастыря и города. Построен в XII веке по заказу архиепископа Новгородского Нифонта. Храм является одним из лучших примеров русской архитектуры домонгольского периода. Знаменит своими фресками XII века.