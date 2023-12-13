Общество

Российский парк перегружен самолетами иностранного производства, заявил президент

Российский парк воздушных судов перегружен иностранными самолетами, и необходимо развивать собственное производство, заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции 14 декабря, которая в этом году совмещена с «Прямой линией».

«У нас постоянно были споры с компаниями, которые закупали, условно, без ограничений, слишком много, на мой взгляд, самолетов иностранного производства. Аргументы были об экономичном двигателе, о соблюдении требований международных организаций по шумам. Аргументов много, но лучше бы озаботились своевременно созданием рынка отечественной техники», - сказал Путин.

По его мнению, в этом направлении сделано много, однако на сегодняшний день парк воздушных судов перегружен самолетами иностранного производства.

«Наши авиакомпании правильно сделали, что не стали отвечать на неправомерные действия лизинговых компаний. Часть самолетов мы выкупаем, они становятся собственностью российских авиакомпаний. Но нужно развивать собственное самолетостроение, мы планируем свыше 1000 самолетов к 2030 году произвести», - напомнил президент.