Общество

Семинар по проблемам развития языка прошел в Пскове

Семинар «Проблемы развития русского языка и языков народов, проживающих на территории Псковской области» прошел на площадке центра непрерывного повышения профессионального мастерства Псковского областного института повышения квалификации работников образования (ПОИПКРО).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ПОИПКРО, мероприятие состоялось в рамках реализации государственной программы Псковской области «Реализация государственной национальной политики на территории области». Его участниками стали учителя русского языка и литературы, педагоги-предметники, профессиональное сообщество.

«Под угрозой исчезновения сегодня находится до 40% языков коренных народов мира», - привела статистику доцент кафедры дошкольного и начального образования ПОИПКРО Ольга Дмитриева. По подсчетам специалистов, каждый месяц исчезает два языка коренных народов, отметила эксперт.

Учитель русского языка и литературы великолукской школы № 7 имени Антона Злобина отметила, что ввиду возрастающей роли глобализации и мультикультурализма особенно важно сохранять родную культуру и родной язык. По словам педагога, одной из возможных форм завоевания интереса подрастающей аудитории может стать создание этноблога.

На семинаре также были представлены методики работы с текстами Д. С. Лихачева на уроках родного русского языка, возможности использования Псковского областного языка на уроках и во внеурочной деятельности, практики популяризации родного русского языка и русской культуры средствами педагогического этноблога. Кроме того, были представлены доклады «Язык народа сето: источники и развитие традиций», «Язык и культура Псковской области на уроках русского языка и во внеурочной деятельности».

Организатором семинара выступил комитет по образованию Псковской области, оператором – ПОИПКРО.