Общество

Вопросы и тенденции развития современного образования обсуждают на конференции в Пскове

Вопросы развития современного образования обсуждают участники IX Всероссийской конференции «Профессиональное развитие педагогов в открытой образовательной среде» в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в ПОИПКРО.

На пленарной сессии декан исторического факультета Орловского государственного университета имени И. С. Тургенева Ирина Воронкова рассказала о трудностях «перехода» от школьного к высшему образованию.

По словам Ирины Воронковой, конференция охватывает все основные аспекты развития сферы образования. «Определены ключевые направления тех задач, которые нам совместно предстоит решать, начиная от формирования единого образовательного пространства и заканчивая гражданско-патриотическим воспитанием, которое сейчас как никогда востребовано», - отметила Ирина Воронкова.

Руководитель Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей «Вега» Ольга Ефимова в докладе указала на компетентность педагога как одно из условий поддержки, развития и сопровождения одаренных детей в условиях реализации программ дополнительного образования.

Доцент кафедры гражданского образования и культурологии ПОИПКРО Ольга Вишнева представила опыт реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» в Псковской области, а заместитель директора по воспитательной работе Великолукского лицея Алла Прохорова рассказала о роли классного руководителя в системе формирования воспитательного процесса. Кроме того, опыт развития социальной активности младших школьников через участие в проекте «Орлята России» представила доцент кафедры дошкольного и начального образования ПОИПКРО Надежда Чернушевич.

Напомним, 14-15 декабря в ПОИПКРО проходит IX Всероссийская конференция «Профессиональное развитие педагогов в открытой образовательной среде».