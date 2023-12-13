Общество

Шторм «Ваня» устроит погодную вакханалию на Северо-Западе – синоптики

Шторм «Ваня» устроит погодную вакханалию в России, очень интенсивные осадки ожидаются, в том числе, на Северо-Западе, сообщает метеоцентр «Фобос».

«В Россию пришёл шторм "Ваня". Это – активный вихрь, который зародился в Северной Атлантике ещё в конце минувшей недели, пронёсся по Британским островам, а затем сместился на юг и захватил в свою циркуляцию тёплый средиземноморский воздух», - рассказали синоптики.

Шторм движется с запада на восток с довольно большой скоростью. В этом, отметили специалисты, есть большой минус: это значит, что добравшись да Русской равнины, он не успел растратить свои запасы влаги. «Поэтому сегодня регион ждут очень интенсивные осадки. Облака накроют Запад, Северо-Запад, Центр и Приазовье. На юге будут идти дожди, в Черноземье – ледяные дожди. А самые сильные метели накроют среднюю полосу», - пояснили синоптики.

В том, что циклон движется с большой скоростью, есть и свой плюс, добавили эксперты. Это значит, что период пурги будет кратковременным. Уже завтра вихрь, ослабев, переместится на Урал и в Предуралье. А на западе Русской равнины начнётся период температурных качелей.