Общество

Память погибших журналистов почтили в Пскове

Память погибших во время исполнения служебного долга российских журналистов почтили в Пскове сегодня, 15 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Мероприятие прошло в Сквере журналистов у памятного знака. К собравшимся обратился заместитель директора филиала ВГТРК «ГТРК "Псков"» Виталий Михайлов.

«Журналистика - опасная работа, с нее можно не вернуться домой. И такая история случилась, к сожалению, с нашим оператором Валентином Янусом. Многие его знали лично, многие с ним работали. Сейчас, к сожалению, люди, которые работают в журналистике, продолжают гибнуть. И мы должны помнить этих людей. В этом году погиб военкор Борис Максудов. Мы должны помнить наших коллег, которые отдали свои жизни за то, чтобы мы знали правду», - сказал он.

Напомним, 14 января 1995 года в Грозном (Чеченская Республика) погибли телеоператор ГТРК «Псков» Валентин Янус и помогавший ему в организации съёмок майор ВДВ Александр Осадчий. Валентин Янус вместе с корреспондентом Борисом Шерстневым отправился в Грозный на съемки фильма «Необъявленная война», чтобы своими глазами увидеть и рассказать правду о боевых действиях и тяжелых военных буднях. Во время работы над фильмом оператора смертельно ранил снайпер. В историю отечественной и мировой журналистики он вошёл как человек, снявший свою смерть. Тогда с ним погиб и майор ВДВ Александр Осадчий, который сопровождал группу.

В ходе сегодняшней церемонии коллеги Валентина Януса – Борис Шерстнев и Анатолий Тиханов – поделились воспоминаниями о своем товарище.

После состоялась церемония возложения цветов. Память погибших журналистов почтили минутой молчания.

Мероприятие приурочено ко Дню погибших при исполнении профессионального журналистов, который отмечается ежегодно 15 декабря.