Память погибших журналистов почтили в Пскове

Память погибших во время исполнения служебного долга российских журналистов почтили в Пскове сегодня, 15 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Мероприятие прошло в Сквере журналистов у памятного знака. К собравшимся обратился заместитель директора филиала ВГТРК «ГТРК "Псков"» Виталий Михайлов.
Напомним, 14 января 1995 года в Грозном (Чеченская Республика) погибли телеоператор ГТРК «Псков» Валентин Янус и помогавший ему в организации съёмок майор ВДВ Александр Осадчий. Валентин Янус вместе с корреспондентом Борисом Шерстневым отправился в Грозный на съемки фильма «Необъявленная война», чтобы своими глазами увидеть и рассказать правду о боевых действиях и тяжелых военных буднях. Во время работы над фильмом оператора смертельно ранил снайпер. В историю отечественной и мировой журналистики он вошёл как человек, снявший свою смерть. Тогда с ним погиб и майор ВДВ Александр Осадчий, который сопровождал группу.
В ходе сегодняшней церемонии коллеги Валентина Януса – Борис Шерстнев и Анатолий Тиханов – поделились воспоминаниями о своем товарище.
После состоялась церемония возложения цветов. Память погибших журналистов почтили минутой молчания.
Мероприятие приурочено ко Дню погибших при исполнении профессионального журналистов, который отмечается ежегодно 15 декабря.