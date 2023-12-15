Общество

Заслуженный учитель России Людмила Адер скончалась в Пскове

Заслуженный учитель Российской Федерации Людмила Адер ушла из жизни 14 декабря, ей было 82 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

«Людмила Борисовна многие годы своей жизни посвятила коррекционной педагогике. По её инициативе в Пскове появились коррекционные классы, школы для детей с задержкой психического развития, с нарушением зрения, слуха, речевые сады, речевые группы в детских садах», - рассказали в администрации.

При активном участии Людмилы Адер в городе была создана база квалифицированных педагогических кадров. Как научный руководитель она подготовила целое поколение специалистов сопровождения, создала серию научных трудов, которые являются теоретической основой коррекционно-развивающей деятельности специалистов сопровождения.

В 1997 при содействии Людмилы Адер в Пскове открыт центр психолого-медико-педагогической реабилитации детей и подростков. С 1997 по 2011 год она была бессменным руководителем центра.

Многие годы Людмила Адер являлась заместителем председателя экспертной группы областной аттестационной комиссии учителей- логопедов, председателем городской психолого- и медико-педагогической комиссии.

«Будучи человеком неравнодушным, деятельным, компетентным, настоящим профессионалом своего дела, Людмила Борисовна заслужила признание и уважение коллег. Ушел из жизни человек, оставивший глубокий след в сфере образования города. Управление образования администрации города Пскова выражает искренние соболезнования родным и близким», - добавили в администрации.

Прощание с Людмилой Адер состоится 16 декабря в 12.30 в церкви Покрова Пресвятой Богородицы (улица Карла Маркса, 36).