Общество

Росгвардейцы почтили память военных журналистов ведомства

В День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, в Росгвардии вспоминают военных корреспондентов, не вернувшихся из боевых командировок и отдавших свои жизни во имя страны. Среди них – офицер пресс-службы Росгвардии, военный журналист полковник Сергей Постнов и корреспондент журнала «На боевом посту» старший лейтенант Анатолий Ягодин.

В Луганской Народной Республике при исполнении воинского долга, 14 июня 2022 года, оборвалась жизнь полковника Сергея Постнова – мужественного русского офицера, начальника группы информационного реагирования отдела по взаимодействию со средствами массовой информации ДВСМИ Росгвардии.

С первого дня специальной военной операции полковник Сергей Постнов выполнял служебно-боевые задачи. Работал в самом пекле: в составе группировки «V» прорывался в Гостомель, участвовал в освобождении городов и населенных пунктов Харьковской области и Луганской Народной Республики.

Сергей Постнов был образцовым офицером, верным другом, заботливым мужем, любящим отцом, благодарным братом и сыном. Он родился 1 августа 1980 года в городе Мышкин Ярославской области в семье офицера и продолжил военную династию. Выпускник Екатеринбургского суворовского военного училища 1997 года. Закончив факультет культуры и журналистики Военного университета Министерства обороны Российской Федерации в 2002 году, был направлен для дальнейшего прохождения военной службы во внутренние войска МВД России. Прошел профессиональный путь от корреспондента до редактора окружной газеты «Зоркий часовой». Затем служил в редакции войскового журнала «На боевом посту», откуда получил назначение в центральный аппарат Росгвардии – в пресс-службу ведомства.

Выполнял задачи по информационному сопровождению служебно-боевой деятельности войск на Северном Кавказе, в Сирийской Арабской Республике, в районах проведения специальной военной операции.

Всю жизнь он отдал службе Отечеству. За свой ратный труд отмечен государственными наградами – медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами и медалью Суворова.

В память о полковнике Сергее Постнове в вузе, который он окончил, открыта именная аудитория, а в Екатеринбургском суворовском военном училище и школе №9 поселка Мулино Володарского района Нижегородской области установлены мемориальные доски.

Фото здесь и далее: пресс-служба Росгвардии

Родные Сергея Постнова и офицеры ДВСМИ Росгвардии передали личные вещи военного журналиста в Центральный музей ведомства, где уже есть стенд, посвященный памяти военного корреспондента Анатолия Ягодина.

Старший лейтенант Анатолий Ягодин погиб в 1996 году при выполнении редакционного задания на Северном Кавказе. Указом президента Российской Федерации военкор награжден орденом Мужества (посмертно). Офицер навечно зачислен в списки личного состава редакции журнала «На боевом посту» войск национальной гвардии Российской Федерации. Это единственный подобный случай в истории войск правопорядка. Также на доме, где он жил и на стене школы, в которой он учился, его коллегами установлены мемориальные доски.

Репортажи Анатолия Ягодина из «горячих точек» страны запомнились многим читателям ведомственного журнала. Он всегда живо и интересно рассказывал о людях, которые ежедневно с риском для жизни выполняют задачи, обеспечивая покой и безопасность своих соотечественников. Кроме того, Анатолий был одаренным литератором, писал и издавал стихи и прозу.

В память о военном журналисте 25 лет назад стал проводиться всероссийский турнир по рукопашному бою. Ежегодно первенство собирает не только сильнейших спортсменов из различных силовых структур, выступающих на ковре, но и гостей – военных журналистов, с кем служил Анатолий Ягодин.

Турнир традиционно проходит в городе Кстово Нижегородской области, на родной земле Анатолия Ягодина. По традиции на чемпионате вспоминают всех журналистов, жизнь которых оборвалась при выполнении профессионального долга.