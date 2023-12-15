Общество

Одаренных детей и молодежь наградили в Пскове

В пятницу, 15 декабря, в музыкальной школе № 1 имени Н. А. Римского-Корсакова прошла торжественная церемония награждения лауреатов региональной премии «Юные дарования Псковщины», победителей Всероссийского конкурса «Молодые дарования России», а также вручение сертификатов стипендиатам в области одаренных детей и молодежи.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства области, торжественную часть открыла первый заместитель губернатора Вера Емельянова, которая от имени главы региона Михаила Ведерникова обратилась к присутствующим в зале. Она обратила особое внимание на талант детей — за 2023 год в Псковской области появилось более 150 лауреатов различных фестивалей и конкурсов. Вице-губернатор подчеркнула особую роль наставников: «Благодаря педагогическому мастерству успехи детей ежегодно пополняют копилку культурного достояния региона. В Год педагога и наставника, объявленного президентом России, адресуем вам отдельные слова благодарности за вклад в подрастающее поколение, любовь к детям и выбранной профессии».

В ходе торжественного мероприятия были отмечены более 30 юных псковичей, а также их преподаватели. После этого молодые артисты со сцены исполнили классические и народные инструментальные и вокальные произведения.

Отметим, что 16 декабря в Большом концертном зале Псковской областной филармонии состоится традиционный концерт молодых музыкантов с Губернаторским симфоническим оркестром Псковской области.