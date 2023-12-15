Общество

Финал областной игры «КВН» на тему безопасности дорожного движения прошел в Пскове

На базе псковской гимназии № 29 15 декабря состоялся финальный этап областной игры «КВН» на тему безопасности дорожного движения «О ПДД в шутку и всерьёз» среди школьников 8 – 10 классов, сообщили Псковской Ленте Новостей в ПОИПКРО.

По результатам конкурсного отбора на региональный этап было отобрано восемь команд: Острова, Себежа, Опочки, Порховского района, Новоржева, Великолукского района и две команды из Великих Лук.

Главным судьей соревнований был начальник управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области Сергей Семёнов.

По итогам состязаний первое место заняла команда «ГИБДД» (средняя школа №4, Остров). Второе место — у команды «АвтоСтоп» (средняя школа №6 имени Героя Советского Союза А.В. Попова, Великие Луки). Третье место досталось команде «Внезапный ДэП» (Славковская средняя школа, Порховский район).

Победителей наградили дипломами, кубками и памятными подарками.

Организатором мероприятия выступил комитет по образованию Псковской области.