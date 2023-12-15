Общество

Снег с дождем будет идти на Северо-Западе России

Над Северо-Западом будут смещаться поля фронтальной облачности, несущие с собой согретые Гольфстримом воздушные массы. Так что в регионе будет сыпать снег вперемешку с дождём, а в полуденные часы до −2…+3°, сообщает метеоцентр «Фобос».

Экстремальное потепление пробьётся и на берега Средней Волги. В первые дни периода здесь небольшой снег и умеренно холодно, а затем к снегопадам начнут примешиваться дожди, и дневная температура повысится до −1…+4°.

В Центральную Россию пробьётся поток атлантического тепла и зима приобретёт евро-характер. В течение все рабочей недели ожидаются небольшие осадки, а температурный режим будет оттепельный – днём до 0…+5°.

На Урале тёплое дыхание Атлантики доберётся и до отрогов Урала. В начале периода здесь ещё холодно: днём −8…−13°. А завершится рабочая неделя оттепелями до −2…+3°.

На юге Сибири в начале недели солнечно и морозно – днём −19…−24°. Затем регион накроют облачные поля тёплого атмосферного фронта, и под аккомпанемент снегопадов температура станет быстро повышаться – к пятнице до 0…−5°.

В Санкт-Петербурге время от времени пройдёт небольшой снег вперемешку с дождем. Дневная температура повысится до +1…+3°.

В Москве не обойдётся без небольших осадков. Температурный режим более чем на 5° превысит уровень климатической нормы – днём +1…+3°, во вторник-среду ещё на градус-другой теплее.