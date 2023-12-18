Общество

Мигрантам в Пскове раздают повестки для явки в военкомат

Военные следователи в Пскове совместно с работниками военного комиссариата и военной полиции провели мероприятия по выявлению граждан призывного возраста, получивших гражданство Российской Федерации, но не вставших на воинский учёт в 2023 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в военном следственном отделе СК России по Псковскому гарнизону.

Фото: военный следственный отдел СК России по Псковскому гарнизону

«В результате проведенных мероприятий выявлено 23 таких лица, а трем из них вручены повестки для явки в комиссариат для постановки на учет», - отметили в ведомстве.

В ходе рейда мигрантам разъяснялись обязанности и ответственность за уклонение от законных требований силовых структур.