Общество

Сотрудники медучреждения получили положенные выплаты благодаря Псковскому облсовпрофу

Первичная профсоюзная организация одного из медицинских учреждений Пскова обратились в инспекцию труда Псковского облсовпрофа с просьбой оказать юридическую помощь. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

В июле трое сотрудников медицинской организации обратились с жалобой по вопросу отсутствия предназначенной им специальной социальной выплаты. Оказалось, что работники исключены из реестра на получение выплаты.

Руководитель инспекции труда Псковского областного совета профсоюзов Наталья Лепаловская с июля по декабрь боролась за восстановление прав медработников. Судебное заседание состоялось в Псковском городском суде 13 декабря.

По решению суда требования медицинских работников полностью удовлетворены. Обратившиеся сотрудники получат выплаты в полном объеме - более 70 000 рублей каждый, а также будут включены в реестр и продолжат получать выплату ежемесячно.