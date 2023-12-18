Общество

Названо «главное слово» 2023 года

Слово «нейросеть» стало словом года по версии портала «Грамота.ру». Выбор слова был основан на анализе больших данных, частотности запросов и экспертных оценках лингвистов, социологов и прочих специалистов.

В ходе процедуры выбора был составлен длинный список слов из различных областей, появившихся недавно и ставших популярными в 2023 году. В результате «нейросеть» набрала более 75% голосов. Далее следуют «джипити»/GPT (58%), «база» (43%) и «возвращенцы» (41%), пишет «Коммерсантъ».

«Задача, которую мы перед собой ставим, — зафиксировать и проанализировать процессы, которые происходили в течение года в русской лексике, как с точки зрения чисто лингвистических новаций и трендов, так и с точки зрения отражения в лексике общественных настроений и изменений в образе жизни носителей», — поделилась главный редактор «Грамоты.ру» Ксения Киселева.