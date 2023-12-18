Общество

Европейская зима пришла в Псковскую область

Положительные температуры ожидаются в Псковской области на неделе с 18 по 24 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«В ближайшую неделю мы ожидаем положительные температуры, от 0 до +5 градусов в течении суток, либо смешанные температуры - от -2 до +3 градусов, от -1 до +4 градусов. Осадки ожидаются в виде мокрого снега, снега с дождем. То есть на территории Псковской области в ближайшую неделю будет господствовать европейская зима. Она к нам пришла на смену более желанной традиционной русской зиме», - прокомментировала погодные условия Тала Нещадимова.

В новогоднюю ночь, по предварительной информации, в Псковской области ожидается слабый мороз.