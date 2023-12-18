«Пухляш» из клипа Little Big Дмитрий Красилов найден мёртвым в Москве

Танцор, шоумен и актер Дмитрий Красилов, который получил известность после роли «Пухляша» в клипе LittleBig на песню Uno, скончался в Москве.
Фото: kino-teatr.ru
«Его нашли в квартире без признаков жизни», - сообщил источник телеканала РЕН ТВ.
По предварительной информации, накануне, 18 декабря, Красилову стало плохо, когда он возвращался с работы.
Telegram-канал 112 пишет, что, предварительно, Дмитрий Красилов скончался из-за болезни сердца. Она может быть связана с лишним весом. Точную причину смерти установит медицинская экспертиза.