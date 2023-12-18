Общество

Книги Бориса Акунина* исчезли с сайтов российских книжных магазинов

Книги писателя Бориса Акунина* ** (признан иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) исчезли с сайтов российских книжных магазинов.

Издательство АСТ решило приостановить продажу книг писателей Бориса Акунина* ** (признан иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) и Дмитрия Быкова*** (СМИ, выполняющее функции иностранного агента), сообщает сайт издательства.

«Публичные заявления писателей, которые вызвали широкий общественный резонанс, требуют правовой оценки. До прояснения ситуации выпуск и отгрузки книг возобновлены не будут», - сказал глава издательства Павел Гришков.

В «Литресе» уточнили, что высказывания Акунина* (признан иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) и Быкова*** (СМИ, выполняющее функции иностранного агента) «могут противоречить законам России», поэтому компания ждет «результатов юридической экспертизы для принятия дальнейших решений».

«У пользователей, которые приобрели книги до этого времени, они останутся в личном кабинете. В Литрес Подписке и MyBook пользователи с этого же времени также не смогут добавлять книги писателей к себе, не увидят их в поиске», - говорится на сайте «Литреса».

Сеть «Читай-город — Буквоед» начала изымать их книжки из своих магазинов, указав, что это «займет определенное время».

В настоящее время книг Акунина нет в магазинах «Лабиринта», «Республики» и «Москвы», на онлайн-платформе «Book24» и на маркетплейсах Ozon и Wildberries.

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* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

** Внесен в перечень террористов и экстремистов.

*** СМИ, выполняющее функции иностранного агента