Общество

Первая зимняя оттепель выходит на максимум

За потепление на Русской равнине ответственен очередной атлантический циклон. Сегодня его облачными полями будет укрыт почти весь регион, сохранятся осадки, пишет метеоцентр «Фобос».

Восточнее линии Петрозаводск – Чебоксары будет сыпать снег, а западнее – пройдут дожди. Причём в узкой полосе, протянувшейся от Карелии до берегов Каспия, местами не исключены ледяные дожди. А самая ненастная погода ожидается на северо-западе России — здесь за сутки может выпасть порядка 25% месячного объёма влаги.

Например, в Санкт-Петербурге сегодня +3° и ливень. Он закончится только во второй половине дня и может усугубить проблему с падением наледи, ведь вода нарушит целостность снежного покрова на крышах зданий. В городе ожидается сильный ветер преимущественно западного направления, порывы могут достигать 16–18 м/с, а завтра 20–21 м/с. В устье Невы возможно формирование нагонной волны.

Если говорить об интенсивности потепления, то сейчас оно как раз выходит на пик. С географической точки зрения оттепель ещё несколько дней будет развиваться. К четвергу поток атлантического воздуха перевалит через Урал, и в плюс станут уходить показания термометров даже в Сибири, вплоть до верховьев Оби. Уточним, что речь идёт о максимальной дневной температуре. А вот ночью в большинстве регионов страны всё ещё ожидается минус. В такой ситуации, снег будет то подтаивать, то снова замерзать. В северных и средних широтах Европейской России, на Урале и юге Сибири может формироваться гололедица.

В Москве гололёдные явления ожидаются только в самом конце рабочей недели. Сегодня в столице +4°, будет идти дождь: выпадет около 15% декабрьского объёма влаги. Затем воздух начнёт понемногу остывать, а осадки – слабеть. Только в пятницу ночью температура уйдёт в минус, и талая вода на улицах превратится в лёд.