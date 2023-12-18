Общество

Недовольного властью пьяницу сняли с должности главы сельсовета в Дедовичском районе в 1935 году

Председателя сельсовета в Дедовичском районе в 1935 году сняли с должности за систематическое пьянство и дискредитацию органов советской власти в глазах колхозников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Государственном архиве Псковской области.

Фото: государственный архив Псковской области

«За систематическое пьянство, дискредитацию органов советской власти в глазах колхозников и нежелание исправить свои ошибки в этой части», - такой указана причина снятия с должности председателя Навережского сельсовета Богданова.

Обсуждали кадровый вопрос 2 августа 1935 года на заседании президиума Дедовичского РИК-а. Всего в повестке было 18 тем. Решение о судьбе председателя сельсовета – одна из них.

Совместно постановили: «товарища Богданова снять с занимаемой должности, новым председателем рекомендовать товарища Егорова».

«Подобные вопросы рассматривались повсеместно и довольно часто: пьянство, нежелание трудиться порицались, провинившимся же давали общественную оценку, нередко об этом писали в местных газетах», - добавили в архиве.