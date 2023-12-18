Общество

Свыше 500 случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за неделю

505 случаев заражения коронавирусом (показатель 85,91 на 100 тысяч населения) зарегистрировали в Псковской области с 11 по 17 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В Пскове зарегистрировали 262 случая, что составляет 51,9 % от общего количества заболеваний по области. Взрослое население составило 90,3 % заболевших. Большинство случаев заболеваний протекали в форме ОРВИ - 97,5 %.

Также продолжается сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (далее – ОРВИ). За 50 неделю 2023 года выявили 6090 случаев ОРВИ. Показатель заболеваемости составил 103,61 на 10 тысяч населения.

Зарегистрировали три лабораторно подтвержденных случая гриппа у не привитых. В Пскове зарегистрировали 3146 случаев ОРВИ, или 51,6 % от общего количества заболеваний по области.

Доля детей до 14 лет среди заболевших составила 49,6 %. По результатам лабораторных исследований материала от больных на наличие респираторных вирусов выявлено 2,2 % положительных проб.

Среди положительных результатов вирусы гриппа составили 42,1 % (8), в том числе вирусы гриппа А не субтипированные – 7, вирусы гриппа А (H3N2) – 1.

Из числа прочих положительных риновирусы составили 26,3 % (5), метапневмовирусы – 10,5 % (2), вирусы парагриппа – 5,3 % (1), аденовирусы – 5,3 % (1), сезонные коронавирусы – 5,3 % (1), бокавирусы – 5,3% % (1).