Общество

Игорь Иванов: Социальное партнерство отлично работает на всей вертикали

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов принял участие в первом пленуме областного комитета профсоюза работников потребительской кооперации и предпринимательства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского облсовпрофа

В своем выступлении Игорь Иванов рассказал о работе профобъединения, социальном партнерстве, большом опыте работы в этом направлении и использовании его как механизма регулирования социально-трудовых отношений.

«Что примечательно, социальное партнерство отлично работает на всей вертикали — на федеральном уровне, отраслевом и региональном. С удовольствием ответил на вопросы коллег из профсоюза потребкооперации. Они большие молодцы! Вести работу там, где нет выгоды, в тяжелых условиях, неся, по большей своей части, социальную функцию — это достойно отдельной награды. Работаем для людей и ради людей», - сказал Игорь Иванов по итогам мероприятия.