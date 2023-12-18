Общество

Как провести новогодние праздники безопасно, расскажут сотрудники МЧС в пресс-центре ПЛН

«Безопасный Новый год» - этой теме будет посвящен очередной онлайн-брифинг, который уже сегодня, 20 декабря, состоится в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

Новый год - всеми любимый праздник. Елочные гирлянды, бенгальские огни, свечи — все это создает особую атмосферу волшебства, но в то же время таит в себе опасность. Много ли пожаров происходит в новогоднюю ночь и на новогодних каникулах? По каким причинам?

Какие внешние признаки должны насторожить человека при взгляде на электроприбор, чтобы отказаться от его эксплуатации? Какова сейчас ледовая обстановка на водоемах Псковской области и смогут ли «зимние» рыбаки вдоволь нарыбачиться на предстоящих новогодних каникулах?

На эти и многие другие вопросы в пресс-центре ответят:

Владимир Якунин - заместитель начальника Главного управления МЧС России по Псковской области - начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы;

Юрий Покатов - начальник отдела безопасности людей на водных объектах Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Псковской области.

Начало брифинга — в 15.00. Как обычно, на YouTube-канале Псковской Ленты Новостей и в группе ПЛН в социальной сети «ВКонтакте» будет организована видеотрансляция.