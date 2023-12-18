Общество

Мошенница позвала псковича в театр и заставила потратить деньги на билеты

Пскович хотел сходить с девушкой в театр, но был обманут мошенниками. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

Мужчина познакомился в Интернете с девушкой. Она предложила ему сходить в театр и скинула ссылку для покупки билетов на сумму 2490 рублей. При попытке оплаты билетов через Интернет с карты псковича списали деньги на указанную сумму.

Написав в чат поддержки, молодому человеку ответили, что для возврата суммы необходимо заполнить все данные, в том числе сумму 2490 рублей. После выполнения данного условия с карты молодого человека вновь были списаны деньги. В итоге ему причинен ущерб на общую сумму 4980 рублей. Девушка на звонки более не отвечала.

По данному факту дознаватель ОД УМВД России по Пскову возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана.