С профессиональным праздником поздравил работников органов госбезопасности Александр Котов

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени регионального парламента и от себя лично поздравил ветеранов и сотрудников управления ФСБ России по Псковской области с Днём работника органов безопасности РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания.
Александр Котов. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
В современных реалиях усилия Федеральной службы безопасности сосредоточены на противодействии терроризму, экстремизму, криминалу и коррупции, продолжил Александр Котов. «Решая многоплановые задачи по укреплению национальной безопасности, сотрудники спецслужб демонстрируют высочайший профессионализм, решительность, личное мужество и беззаветную преданность Родине», - подчеркнул спикер регионального парламента.
«Вдохновляясь примерами ветеранов, посвятивших жизнь служению стране и народу, сегодняшнее поколение работников органов безопасности с честью продолжает дело предшественников и является надёжной опорой государства. С профессиональным праздником! Успешного выполнения поставленных задач, здоровья, удачи и благополучия!» - добавил Александр Котов.