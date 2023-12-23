Общество

Домашняя кухня, старинные стены, живописный вид: новый ресторан «Гельдт» объявляет набор сотрудников

Ресторан «Гельдт», расположенный в известной псковичам Гельдтовой бане, бережно восстановленной в течение нескольких лет, (Псков, Милицейская улица, 16) готовится к открытию этой зимой в уникальном историческом здании 1783 года. Этот ресторан обещает стать новой легендой. В меню русская домашняя кухня с блюдами псковской губернии, свежеиспеченный хлеб и настойки, продолжающие традиции нашего края. В связи с этим ресторан ищет профессионалов, готовых присоединиться к команде. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации ресторана.

Фото здесь и далее: администрация ресторана «Гельдт»

«Создавай свою команду, работай в удовольствие, учись, становись наставником, действуй и живи настоящей жизнью. Наши главные принципы: культура и дисциплина. Мы создаем абсолютно новую команду с собственным драйвом, культурой и ценностями. Стать частью этого!» - именно такой заряд и современный подход демонстрирует руководство будущего ресторана.

В ведении руководящей команды уже есть рестораны - это известные ресторан «Покровской» и ресто-бар «Моя История». Их многолетняя успешная работа создает нужный импульс для формирования команды в новый ресторан. По словам основателей, ресторан обязательно увлечет своим интерьером, кухней и атмосферой, над которым трудится большая команда дизайн-студии из Санкт-Петербурга.

Открыты вакансии по следующим должностям:

повар;

пекарь-кондитер;

бармен

хостес;

официант;

уборщица.

Ресторан гарантирует трудоустройство по ТК РФ, сменный график работы, выплату заработной платы два раза в месяц, предоставление форменной одежды, вечерний трансфер и оплачиваемое питание. Также предусмотрено оплачиваемое ежегодное прохождение медицинской комиссии.

Успейте стать частью сильной команды со своими ценностями, культурой и высоким уровнем профессионализма. Узнайте больше по телефону +7 911 277 80 86 или электронной почте info@pskbani.ru.