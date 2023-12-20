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Общество

Около 40 тонн гуманитарной помощи для военнослужащих и мирного населения собрали в Псковской области

20.12.2023 16:20|Псков

Около 40 тонн гуманитарной помощи для военнослужащих и мирного собрали в Псковской области. Машину с гуманитарным грузом отправили сегодня, 20 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Руководитель Ресурсного центра поддержки добровольчества, депутат Псковской городской Думы Алеся Михачева отметила, что из Пскова отправили уже более 1,5 тысяч тонн на 120 миллионов рублей.

«Это цифра помощи, собранная неравнодушными людьми, бизнесом. Ребята должны чувствовать поддержку, и весь регион поддерживает их в преддверии Нового года», - сказала Алеся Михачева.

В коробках - генераторы, маскировочные сети, печи, строительные инструменты и материалы, а также новогодние подарки.  

Подарки приносили как организации и учебные заведения Пскова, так и простые граждане со всего региона.

 

Псковская область в дальнейшем будет продолжать участвовать в сборе гуманитарной помощи. Решившие присоединиться к этому жители областного центра могут обратиться в Ресурсный центр добровольчества, где им расскажут о том, каких вещей не хватает. Кроме того, памятку со списком собираемых вещей разместили в социальных сетях центра.

Теги: #гуманитарная помощь
Источник: Псковская Лента Новостей
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