Бесплатные пробные занятия пройдут в псковском центре «Юный техник» 23 декабря

Досуговый научно-технический центр «Юный техник» в Пскове приглашает мальчиков и девочек на пробные занятия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центре.
23 декабря 2023 года юных псковичей приглашают на бесплатные пробные занятия по направлению Lego EV3 (10+) и Lego WeDo (5,5 +).
Фото здесь и далее: досуговый научно-технический центр «Юный техник»
Lego EV3 (10+) начало в 11:00 (кабинет 220, продолжительность - 90 минут) – продвинутый курс, цель которого: углубление в робототехнику, алгоритмику и программирование, изучение работы датчиков и моторов.
На занятиях используются конструкторы Lego Mindstorms EV3, способные поставить перед учениками задачи из области STEM и робототехники в ситуациях, «близких к реальности».
Интеллектуальный модуль EV3, моторы и датчики позволяют детям анализировать и применять реальные данные в процессе проектирования и конструирования самых разных технологичных роботов.
Lego WeDo (5,5+) начало в 13:00 (кабинет 206, продолжительность - 60 минут).
«На занятиях малыши познакомятся с наборами LEGO Education WeDo / WeDo 2.0, которые являются идеальной базой для подготовки к работе с более сложными наборами. Благодаря им дети научатся не только собирать простые модели роботов, но и приводить их в движение и даже программировать при помощи компьютера. Благодаря курсам Lego WeDo ученики узнают новое об окружающем мире, создавая и "оживляя" различные модели, конструкции», - рассказали в Центре.
Основы Lego-робототехники помогают развить коммуникативные навыки, творческое и критическое мышление, а также приобрести опыт командной работы.
Количество мест в группе ограничено - 10.
Запись на бесплатное занятие по телефону +7 953 233 94 46 или через сообщения группы.
Расписание занятий Центра можно посмотреть по ссылке:
Контакты:
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