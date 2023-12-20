Общество

Псковский фонд «Соотечественник» признан прекратившим свою деятельность

Псковский региональный общественный фонд социальной поддержки беженцев и переселенцев «Соотечественник» признан прекратившим свою деятельность. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Административное исковое заявление управления Министерства юстиции РФ по Псковской области о признании регионального общественного фонда «Соотечественник» прекратившим свою деятельность в качестве юридического лица и исключении его из ЕГРЮЛ рассмотрел областной суд.

Установлено, что фонд «Соотечественник», зарегистрированный управлением юстиции Псковской области 20 мая 2014 года, прекратил деятельность в качестве юридического лица с 2021 года. Сделок с физическими и юридическими лицами не совершал, задолженностей перед бюджетом и внебюджетными фондами не имеет, наемных работников нет, имущество отсутствует, расчётный счёт в банке закрыт в начале 2021 года, по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, организация не находится.

Также организация не представила в установленный законом срок в управление отчет за 2022 год, установленный приказом Минюста России от 30 сентября 2021 года №185.

В связи с этим Псковский областной суд принял решение об удовлетворении административных исковых требований. Псковский региональный общественный фонд социальной поддержки беженцев и переселенцев «Соотечественник» признан прекратившим свою деятельность в качестве юридического лица и принято решение об его исключении из ЕГРЮЛ.