Общество

Браконьера поймали в Бежаницком районе за ловлей язя и плотвы

Местного жителя в Бежаницком районе привлекают к уголовной ответственности за незаконную ловлю рыбы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

В середине ноября мужчина находился на озере Боровно, где с помощью надувной лодки и пяти лесковых сетей незаконно выловил 72 экземпляра рыбы (лещ, щука, язь, плотва, красноперка). Причиненный преступлением ущерб превысил 30 тысяч рублей.

Процессуальное решение органа дознания о возбуждении уголовного дела прокуратура признала законным.

Уголовная ответственность за совершение данного преступления установлена частью 1 статьи 256 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.