Общество

Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о наставничестве

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Сегодня речь пойдет о наставничестве, и не удивительно, потому что 2023 год прошел в России как Год педагога и наставника. Год подходит к концу, и сегодня уже можно подвести промежуточные итоги, насколько эффективно работа по этому направлению велась в Псковской области.

Как проводилась работа по популяризации наставнической деятельности на федеральном и региональном уровне? Как в проект по наставничеству встроилась региональная система образования? Сколько сейчас насчитывается наставников в системе образования Псковской области? Как проходил отбор наставляемых? На эти и другие вопросы сегодня ответят врио ректора Псковского областного института повышения квалификации работников образования Екатерина Гончарова и учитель русского языка и литературы школы №1 (Великие Луки), член регионального методического актива наставников Псковской области, амбассадор Форума классных руководителей РФ Татьяна Рассолова.

Ведущая — Татьяна Иванова.

Трансляция завершена.