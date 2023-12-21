Общество

Выдающихся людей в истории России обсудили на занятии в учебном пункте СИЗО-1 в Пскове

В учебно-консультационном пункте СИЗО-1 в Пскове в рамках курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» прошло занятие, посвященное «героям нашего времени». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Цель занятия была направлена на воспитание чувства гордости за вклад выдающихся людей в благополучие граждан и страны.

В ходе работы на уроке слушатели ознакомились с историей России, ее выдающимися людьми. Кроме того, преподаватель и учащиеся рассмотрели понятие «героизм» и то, как он проявляется в обычной жизни. Классный руководитель УКП Наталья Афанасьева поделились историями героев из своей семьи. Мероприятие прошло в форме познавательной беседы с использованием аудио и видео материалов. В завершении классного часа обучающиеся подобрали примеры из народного фольклора – пословицы о чести и долге, написали эссе и создали информационно-тематический стенд.

«Жизнь человека бесценна и если вы можете помочь её сохранить, то сделайте это в силу своих возможностей. Делайте добрые дела как можно чаще, не задумывайтесь о том, большие они или маленькие. Важна не их величина, а важен сам факт совершённого доброго дела! Героем можете не быть, но простую истину, выраженную словами Гёте, не забывайте: "Невозможно всегда быть героем, но всегда можно оставаться человеком"», - подвела итог классного часа педагог.