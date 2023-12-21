Общество

Проблему вовлечения молодежи в оборот наркосредств обсудили полицейские с учениками школы № 22

Профилактическую работу с учащимися погранично-таможенно-правового лицея провели сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба УКОН УМВД России по Псковской области

Главный принцип, которого придерживаются сотрудники ведомства - «Предупрежден – значит вооружен!», потому что именно незнание всей серьезности правовых, социальных и иных последствий зачастую является решающим фактором вовлечения молодых людей в употребление и распространение наркотиков.

Чтобы оградить школьников от подобных роковых ошибок, полицейские постоянно проводят мероприятия антинаркотической по всей области.

Одно из них в преддверии новогодних праздников прошло в погранично-таможенно-правовом лицее Пскова. Гости из полиции обсудили с учащимися 8-х и 9-х классов актуальные проблемы наркомании и незаконного оборота наркотических средств в современном мире. В рамках дискуссии анализировали вопросы о том, почему именно молодых людей злоумышленники стараются вовлечь в распространение наркотиков.

Ребятам рассказали о губительном воздействии наркотических веществ на здоровье человека и его социальную жизнь, напомнили о том, как важно вовремя сказать уверенное: «Нет!», если предлагают запрещенные препараты. Особое внимание было уделено вопросам юридической ответственности за противоправные деяния в сфере незаконного оборота наркотиков.