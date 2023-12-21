Общество

Многодетная семья получила подарки в рамках акции «Полицейский дед мороз» в Пскове

Поздравления с наступающим Новым годом от полицейских и общественников принимала большая семья в Пскове, в которой воспитываются семеро мальчиков и девочек. Об этом псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее:пресс-служба УМВД России по городу Пскову

Дед Мороз и Снегурочка, в роли которых выступили инспектор ОПДН УМВД России по городу Пскову старший лейтенант полиции Регина Жихарева и заместитель председателя общественного Совета при УМВД Сергей Карпухин, подарили подопечным сладкие подарки, игрушки, развивающие игры и «радостное ощущение приближающегося новогоднего волшебства».

Дети с удовольствием раскрыли все свои таланты перед долгожданными гостями - читали стихи, пели песенки вместе со сказочными персонажами. Прощаясь с гостеприимными хозяевами, Дед Мороз и Снегурочка обещали навестить юных псковичей в следующем году.

Добавим, что это лишь первая встреча из целой серии мероприятий, запланированных псковскими правоохранителями и общественниками в рамках всероссийской акции МВД России «Полицейский Дед Мороз».