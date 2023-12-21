Общество

Путин поручил установить федеральный статус многодетной семьи с единым перечнем льгот

Президент РФ Владимир Путин поручил установить единый федеральный статус многодетных семей, предусмотрев единообразный для всей страны список льгот, положенных таким семьям. Об этом президент заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам в четверг, 21 декабря.

«Нужно установить статус многодетной семьи на федеральном уровне. Люди просят об этом, это справедливая просьба и справедливое требование. С соответствующими льготами и механизмами поддержки, которые будут гарантированы, причем гарантированы по всей стране единообразно. Принять такое решение нужно оперативно», - приводит слова Путина «Интерфакс».

Он также поручил правительству и регионам проработать меры, направленные на защиту материнства и детства, на укрепление семейных ценностей и возрождение традиций многодетной семьи.

Президент напомнил, что 2024 год объявлен в России Годом семьи.