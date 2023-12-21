Общество

Наставничество классных руководителей особенно важно в Год семьи - Екатерина Гончарова

Наставничество и повышение квалификации классных руководителей особенно важно в Год семьи, так как классные руководители работают именно с семьей. Об этом временно исполняющий обязанности ректора Псковского областного института повышения квалификации работников образования Екатерина Гончарова рассказала в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Именно с семьей работают наши классные руководители. Поэтому формирование правильной коммуникации образовательных организаций, управленческих команд с детско-родительской аудиторией через классных руководителей и наставничество в этой сфере на следующий год выйдет на одну из значимых позиций не только на федеральном уровне, но и привлечет наши региональные практики», – отметила Екатерина Гончарова.

На площадке Псковской области уже проходили мероприятия, региональные форумы классных руководителей, формируется пул послов области, которые будут вовлекать в этот процесс все больше и больше педагогов.

«Мы же прекрасно понимаем, что многие педагоги совмещают классное руководство. Поэтому количество потенциальных благополучателей для этого направления работы максимально широкое», – добавила Екатерина Гончарова.