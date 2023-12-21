Наставничество классных руководителей особенно важно в Год семьи - Екатерина Гончарова

Наставничество и повышение квалификации классных руководителей особенно важно в Год семьи, так как классные руководители работают именно с семьей. Об этом временно исполняющий обязанности ректора Псковского областного института повышения квалификации работников образования Екатерина Гончарова рассказала в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
На площадке Псковской области уже проходили мероприятия, региональные форумы классных руководителей, формируется пул послов области, которые будут вовлекать в этот процесс все больше и больше педагогов.
«Мы же прекрасно понимаем, что многие педагоги совмещают классное руководство. Поэтому количество потенциальных благополучателей для этого направления работы максимально широкое», – добавила Екатерина Гончарова.