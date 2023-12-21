Общество

Сосульки на крыше культурного центра Куньинского района привлекли внимание прокуратуры

Здание Районного культурного центра Куньинского района в зимний период содержалось ненадлежащим образом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Прокуратура района проверила соблюдения требований законодательства о благоустройстве территории. В результате проверки сотрудники ведомства выявили нарушения.

Так, владельцы зданий, строений и сооружений, а также организации, управляющие жилищным фондом, обязаны своевременно обеспечить уборку зданий, строений, сооружений от снега, льда и сосулек, в том числе находящихся на фасаде, карнизах, крышах, у водосточных труб, с обязательным применением мер безопасности для пешеходов, обеспечивая при этом сохранность деревьев, кустарников, электропроводов, вывесок, рекламных конструкций, линий связи и других объектов, соблюдением правил техники безопасности. Уборка территории после производства работ (очистки от снега, льда и сосулек) проводится немедленно.

Задние культурного центра зимний период содержалось ненадлежащим образом, а именно на краше здания имеются сосульки.

В связи с выявленными нарушения прокуратура района в адрес директора учреждения внесла представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Нарушения устранены.