Общество

Псковская область присоединится к большому семейному проекту «Всей семьей»

Псковская область присоединится к большому семейному проекту «Всей семьей», который инициирован в России общественной организацией «Я помогаю детям». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Проект приурочен к проведению Года семьи, объявленного президентом России Владимиром Путиным, и направлен на укрепление традиционных семейных ценностей среди россиян.

Один раз в неделю семьи-участницы получают несложные задания, которые нужно выполнять всей семьей. Среди заданий, например: всем вместе приготовить ужин, сходить в музей или заняться спортом. Затем нужно выложить фотографию, где будет видно, как семья выполнила задание, в социальные сети с общим хештегом #всейсемьей и региональным хештегом #всейсемьей60.

Каждый месяц организаторы будут проводить промежуточные розыгрыши подарков для всех участников проекта. В конце марта состоится финальное награждение самых активных семей — их ждут особенные и ценные подарки, например, 100 семейных туров по России от проекта «Больше, чем путешествие» и др.

Кроме того, семьи, выполнившие все задания проекта, смогут собрать эксклюзивную коллекцию уникальных электронных вкладышей «Семья — это». Их специально создали российские иллюстраторы для проекта и в честь Года семьи.

В качестве первого задания организаторы проекта предлагают всей семьей нарядить новогоднюю елку.

Принять участие может абсолютно любая семья с детьми. Для этого нужно пройти регистрацию в одной из социальных сетей: VK, Одноклассники.

Вся информация о проекте «Всей семьей» — на официальном сайте: всейсемьей.рф