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День зимнего солнцестояния отмечается 22 декабря

День зимнего солнцестояния отмечается 21 или 22 декабря в зависимости от года. Это астрономическое событие, в настоящее время наиболее интересное астрономам, в древности считалось одним из важных в годовом цикле наряду с тремя другими такими же знаковыми астрономическими явлениями: днями летнего солнцестояния, весеннего и осеннего равноденствия.

Положение солнца всегда носило сакральный характер в языческих культурах. Четыре же события, связанные с положением Солнца, как правило, были сопряжены с обрядами, связанными с земледелием и скотоводством: сбором урожая, посевом, спариванием домашнего скота, прогнозами на урожай и погоду, пишет calend.ru.

День зимнего солнцестояния, чаще всего, ассоциировался с возрождением, так как ознаменовывал собой начало продолжительности светового дня и сокращение тёмного времени суток. Не случайно в культурах разных народов в канун дня зимнего солнцестояния, а также непосредственно в этот день совершались действия обрядового сакрального характера, устраивались праздники, которые не обходились без костров и огня.