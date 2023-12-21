Общество

В Усвятском районе открылся новый ФАП

Новый фельдшерско-акушерский пункт открылся в деревне Удвяты Усвятского района. ФАП начал принимать первых пациентов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области, он рассчитан на население трех ближайших деревень.

Прием жителей ведет фельдшер Светлана Смок. В медпункте оборудован приемный кабинет, процедурный, где жителям, например, могут провести ЭКГ или прививку, а также кабинет для осмотра женского населения и санузел. На площадке нового ФАПа не только оказывается первичная помощь, но и проводятся осмотры в рамках диспансеризации. Прием пациентов по графику в новом ФАПе будет вести и врач общей практики.

Медпункт оборудован электроотоплением и имеет 400-литровую емкость с привозной водой, предоставляя все необходимое для приема и доврачебного осмотра населения.

«Ведем продажу лекарственных средств, которые имеются в наличии, будем выполнять заявки населения на необходимые лекарства», — заявила фельдшер. Уже в первый день работы ФАПа уже были оформлены заявки на медикаменты.

ФАП открыт по федеральной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения», которая реализуется в рамках президентского национального проекта «Здравоохранение».

Добавим, что это уже 4-ый фельдшерско-акушерский пункт, который в этом году возведен в Усвятском районе. До этого новые ФАПы были открыты в деревнях Шершни, Церковище и Северики.