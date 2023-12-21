Общество

Александр Котов энергетикам: Основа отрасли – преданные делу специалисты

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени регионального парламента и от себя лично поздравил работников и ветеранов энергетического комплекса Псковской области с Днём энергетика. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания.

Александр Котов. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Энергетика – основа инновационного развития всех отраслей экономики и общества. Научно-технический и социальный прогресс сопровождается увеличением потребляемой энергии, что повышает требования к эффективности, надёжности и доступности энергоснабжения частных и корпоративных потребителей. Сегодня перед энергетиками стоят задачи по модернизации и развитию инфраструктуры, внедрению современных технологий, привлечению в отрасль инвестиций. На эти же цели ориентирована и государственная политика в этой сфере», - отметил он.

Безусловно, успешное развитие энергетического комплекса зависит от многих факторов, но основой отрасли были и остаются квалифицированные специалисты, добросовестно выполняющие профессиональные обязанности и душой преданные своему делу, подчеркнул Александр Котов. «Ремонтники, наладчики, диспетчеры, монтажники, проектировщики, менеджеры, руководители – труд каждого сотрудника нацелен на общий важный результат – обеспечить людей светом и теплом», - продолжил он.

«От всей души благодарю ветеранов за вклад в становление и развитие энергосистемы Псковской области, а современное поколение энергетиков – за ответственное выполнение каждодневных сложных задач. Здоровья, благополучия, профессиональных и личных достижений!» - добавил спикер регионального парламента.