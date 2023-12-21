Общество

Единовременное пособие при передаче ребенка могут оформить приемные родители в псковском отделении СФР

Отделение СФР по Псковской области с начала года назначает единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью. Такую выплату могут оформить усыновители, опекуны и приемные родители. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Уже 120 единовременных пособий выплатили приемным родителям в учреждении с начала года.

Пособие предоставляется в фиксированном размере – почти 23 тыс. рублей. Если семья приняла на воспитание ребенка старше 7 лет или с инвалидностью, сумма выплаты увеличивается до 175 тыс. рублей. При усыновлении двух и более детей пособие дается на каждого из них.

Обратиться за пособием нужно в течение полугода с момента, после того, как на ребенка оформлена опека. Это время отсчитывается со дня вступления в силу решения суда об усыновлении или решения органа опеки об установлении опеки или попечительства. В случае с приемными детьми это день заключения договора о передаче ребенка в семью.

Пособие можно оформить в клиентских службах Социального фонда, многофункциональных центрах или на портале госуслуг. Для получения выплаты понадобятся документы, подтверждающие передачу ребенка на воспитание в семью, свидетельство его рождения, а также реквизиты для перечисления средств.

Решение по пособию территориальные отделения Социального фонда выносят в течение 10 рабочих дней со дня приема заявления и всех необходимых сведений. Средства семья получает в течение 5 рабочих дней после решения о назначении выплаты.

Бесплатный номер телефона центра дистанционного обслуживания граждан отделения СФР по Псковской области для консультаций по вопросам выплат: 8 800 200 00 98.