Общество

Михаил Ведерников поздравил энергетиков Псковской области с профессиональным праздником

Работников и ветеранов энергетической отрасли Псковской области с профессиональным праздником поздравил губернатор региона Михаил Ведерников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

«Современный энергетический комплекс — важное условие для развития экономики каждого региона. Без электричества сегодня невозможно представить нашу привычную комфортную жизнь, работу социальных учреждений и предприятий. Одна из важных задач, которая стоит перед правительством региона — это модернизация нашей инфраструктуры для обеспечения надежности и качества электроснабжения. В последнее время Псковскую область все чаще испытывают на прочность природные стихии, оставляя без электроснабжения целые населенные пункты. Благодарю специалистов, которые в непростых условиях оперативно восстанавливают работу электросетевого комплекса, проявляя выдержку и самоотверженность», - сказал Михаил Ведерников.

Кроме того, губернатор отметил, что ответственная деятельность сотрудников отрасли требует высокого профессионализма, компетентности и добросовестности. Михаил Ведерников выразил уверенность, что работники сделают все, чтобы обеспечить бесперебойное энергоснабжение потребителей Псковской области.

«Выражаю признательность ветеранам отрасли, чей накопленный опыт, знания и крепкие трудовые традиции сегодня востребованы у молодого поколения специалистов. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в работе!» - поздравил энергетиков губернатор.