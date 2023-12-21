Михаил Ведерников поздравил энергетиков Псковской области с профессиональным праздником

Работников и ветеранов энергетической отрасли Псковской области с профессиональным праздником поздравил губернатор региона Михаил Ведерников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.
Кроме того, губернатор отметил, что ответственная деятельность сотрудников отрасли требует высокого профессионализма, компетентности и добросовестности. Михаил Ведерников выразил уверенность, что работники сделают все, чтобы обеспечить бесперебойное энергоснабжение потребителей Псковской области.
«Выражаю признательность ветеранам отрасли, чей накопленный опыт, знания и крепкие трудовые традиции сегодня востребованы у молодого поколения специалистов. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в работе!» - поздравил энергетиков губернатор.